SAA News: Израиль готовится нанести удар по порту Латакии, охраняемому ВС РФ

Израиль готовится в ближайшие дни нанести удар по порту Латакии в Сирии, где размещены десятки российских военных, пишет издание SAA News.

Это связано с прибытием в сирийский порт иранского корабля «PARNIA». Как сообщает сирийский военный обозреватель, в небе над сектором Газа и Средиземным морем часто летают израильские военные самолеты. Отметим, что российские военные подразделения развернуты в Латакии для обеспечения безопасности порта от возможных атак. Ранее в Израиле заявили о том, что российская сторона не уведомила ЦАХАЛ о том, что в порту находятся войска. Это говорит о том, что израильские истребители могут нанести удары.

Стоит сказать, что российские военные привели в боеготовность средства противовоздушной обороны и задействовали системы радиоэлектронного подавления. Такое вооружение способно отразить возможные удары со стороны Израиля, пишет avia.pro .

Это свидетельствует о том, что Россия намерена защитить территорию Сирии от израильских атак.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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