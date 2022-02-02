SAA News: Израиль готовится нанести удар по порту Латакии, охраняемому ВС РФ

Image 16+
SAA News: Израиль готовится нанести удар по порту Латакии, охраняемому ВС РФ
Сирия
Фото из открытых источников

Израиль готовится в ближайшие дни нанести удар по порту Латакии в Сирии, где размещены десятки российских военных, пишет издание SAA News.

Это связано с прибытием в сирийский порт иранского корабля «PARNIA». Как сообщает сирийский военный обозреватель, в небе над сектором Газа и Средиземным морем часто летают израильские военные самолеты. Отметим, что российские военные подразделения развернуты в Латакии для обеспечения безопасности порта от возможных атак. Ранее в Израиле заявили о том, что российская сторона не уведомила ЦАХАЛ о том, что в порту находятся войска. Это говорит о том, что израильские истребители могут нанести удары.

Стоит сказать, что российские военные привели в боеготовность средства противовоздушной обороны и задействовали системы радиоэлектронного подавления. Такое вооружение способно отразить возможные удары со стороны Израиля, пишет avia.pro.

Это свидетельствует о том, что Россия намерена защитить территорию Сирии от израильских атак.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
SAA News: Израиль готовится нанести удар по порту Латакии, охраняемому ВС РФ

Сегодня, 10:03

Российские военные в Сирии научили американцев вежливости

19-01-2022, 13:53

Появились снимки новой российской военной базы «Табка» в Сирии

17-01-2022, 10:43

Военные ВС РФ третий раз за неделю блокируют американские патрули в Сирии

17-01-2022, 10:23

Россия приступит к зачистке Сирии от американских военных и боевиков

15-01-2022, 11:38

В Сирии военные недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

5-01-2022, 21:53

У исламистов в Сирии появились зенитные ракеты большой дальности

27-12-2021, 11:48

Россия установила дымовую завесу над своей военно-морской базой Тартус в Сирии

11-11-2021, 09:33

Турция грозится ударить по российским военным в Сирии

31-10-2021, 09:48

Stratfor: Турция ввела военных в Сирию на случай провала переговоров с США

30-10-2021, 08:33

Турецкая бронетехника, попытавшаяся штурмовать сирийский город Айн-Исс, была уничтожена за полчаса

26-10-2021, 18:38

Неизвестные комплексы РЭБ заблокировали американскую базу на востоке Сирии

22-10-2021, 09:13

Тяжелые танки Т-90 брошены в атаку на турецкие войска на севере Сирии

18-10-2021, 09:33

Российские военные поставили турецкой армии ультиматум на севере Сирии

17-10-2021, 09:33

Турки перешли в наступление на позиции курдов на севере Сирии

16-10-2021, 23:03

В Сирии ракетным ударом уничтожен перебрасываемый в Карабах конвой турецкой военной техники

16-10-2021, 08:58

Американские войска в Сирии готовятся ударить по турецким военным

13-10-2021, 14:03

ВКС РФ разбомбили южный Идлиб, не оставив Турции шансов закрепиться в Сирии

12-10-2021, 13:23

Истребители ВКС РФ пресекли попытку Турции ударить по Сирии

8-10-2021, 19:58

Турецкие националисты призывают к столкновениям с российскими военными в Сирии

8-10-2021, 08:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Спутник-шпион НАТО вышел из строя после попыток отследить российские войска
  • Вчера, 17:23

Спутник-шпион НАТО вышел из строя после попыток отследить российские войска

Европейский спутник Североатлантического альянса Sentinel-1B перестал функционировать после попытки провести разведывательные маневры в отношении

Петербургские дети обратились к Беглову с просьбой убрать улицы от снега
  • 30-01-2022, 22:33

Петербургские дети обратились к Беглову с просьбой убрать улицы от снега

Администрация губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать в уборке снега и льда в Петербурге. Горожане массово жалуются на травмоопасную

Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти
  • 31-01-2022, 19:11

Политолог Соловейчик указал на необходимость реформ в исполнительной власти

Систему исполнительной власти в Санкт-Петербурге следует реформировать. Об этом заявил журналист, политолог Владимир Соловейчик. Власть в Северной

Стыдно всей стране  – Максим Шугалей рассказал о превращении Петербурга в декорации для фильма-катастрофы
  • 31-01-2022, 14:14

Стыдно всей стране  – Максим Шугалей рассказал о превращении Петербурга в декорации для фильма-катастрофы

Социолог обратил внимание, что хаос в Петербурге при губернаторе Александре Беглове стал поводом для шуток по всему Интернету и в программе Ивана

В Госдуме хотят привлечь к ответственности разработчиков детской вакцины от COVID-19
  • Сегодня, 11:23

В Госдуме хотят привлечь к ответственности разработчиков детской вакцины от COVID-19

Часть депутатов Госдумы РФ высказалась за внедрение взыскания для разработчиков детских вакцин против коронавируса. Указывается, что такая мера

Рейтинг губернатора Беглова резко упал на фоне снежного коллапса в Петербурге
  • 31-01-2022, 20:53

Рейтинг губернатора Беглова резко упал на фоне снежного коллапса в Петербурге

Провал снегоуборочной кампании негативно отразился на рейтинге губернатора Санкт-Петербурга. Он занял последнее место из 85 возможных. Причиной

Новости партнеров
Новости партнеров
Неспособность Смольного расчистить Петербург от снега и льда высмеяли в шоу «Вечерний Ургант»
  • 31-01-2022, 11:50

Неспособность Смольного расчистить Петербург от снега и льда высмеяли в шоу «Вечерний Ургант»

Губернатор Петербурга Александр Беглов и главы профильных комитетов Смольного с начала зимы не могут наладить эффективную ликвидацию последствий

Нехватка врачей не позволяет выполнить "требование" Беглова с уменьшением очередей в поликлиниках
  • Сегодня, 12:34

Нехватка врачей не позволяет выполнить "требование" Беглова с уменьшением очередей в поликлиниках

Жители Петербурга продолжают сталкиваться с проблемами очередей в поликлиниках. Медицинский коллапс подчеркнул провал Смольного в проведении

Беглов ищет в Белоруссии «пути отхода» в случае его отставки с поста губернатора
  • Вчера, 12:22

Беглов ищет в Белоруссии «пути отхода» в случае его отставки с поста губернатора

Губернатор Александр Беглов прилетел на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Градоначальник может остаться работать в Минске.

Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе
  • Вчера, 19:05

Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе

Петербуржцы опубликовали в соцсетях коллекцию коллажей и мемов о плохой уборке снежных осадков в городе. Авторы творчества уверены, что губернатор