В Центре Гамалеи предрекли рост летальности от COVID-19 из-за неэффективности «ЭпиВакКороны»

Специалисты НИЦЭМ им. Гамалеи спрогнозировали значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России из-за низкой эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». Ученые отметили, что в ходе испытаний данного препарата было определено, что он стимулирует выработку антител, которые не защищают организм при встрече с агрессивными штаммами. Об этом пишет «Говорит Москва».

Специалист по онкогенным вирусам, вакцинам, генной инженерии Анатолий Альтштейн сообщил о низкой эффективности препарата «ЭпиВакКорона». По словам вирусолога, данная вакцина не может быть выпущена в массовое потребление, поскольку исследования доказали ее низкую действенность — однако производитель все равно продлил регистрацию такого лекарства.

«Это совершенно ложная вакцина, которая просто недопустима! Если ты привился ЭпиВакКороной — считай, что не привился вообще. Миллионы людей вакцинированы таким препаратом, и тысячи из них под угрозой смерти», - заявил Анатолий Альтштейн.

Ученый отметил, что вакцинация указанным препаратом в условиях активного распространения агрессивных штаммов является опасным для жизни, поскольку «ЭпиВакКорона» не проводит должную выработку иммунитета.

«Ученые получили данные о том, что эта вакцина не вызывает антител к S-белку коронавируса. Но производитель предложил ложные объяснения этому факту и добился утверждения о том, что вакцина была зарегистрирована. То, что нет антител к коронавирусному белку — это совершенно доказано. Почему министерство поддерживает эту вакцину, регистрирует, решает её применять — совершенно непонятно, и вызывает большую тревогу», - добавил Альтштейн.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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