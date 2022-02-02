Почему недорогой российский бензин обходится так дорого на заправках для граждан страны

Специалисты назвали факторы, из-за которых бюджетный российский бензин АИ-95 имеет высокий ценник на отечественных заправках. В список основных причин попали регулярные котировки нефти, высокая стоимость логистических перевозок и общая инфляция, передает «РИА Новости».

Согласно анализу средней стоимости 95-го бензина в ряде стран, в перерасчете на отечественную валюту наиболее низкая стоимость такого топлива остается только в Казахстане — 35.7 рублей. В России средний ценник на 95-й бензин составляет 51.3 рубля, тогда как в Финляндии, Дании, Норвегии и Нидерландах — около 170 рублей за литр.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков отметил, что относительно низкая себестоимость российского бензина не находит выражения непосредственно на заправках, ведь пока товар дойдет до потребителя, он подорожает в несколько раз из-за логистических затрат, инфляции, нестабильности курса валюты и прочих факторов.

«В абсолютном выражении отечественные ценники ниже европейских в два-три раза. Однако и заработки сильно отличаются. В цену автомобильного топлива всегда закладывают налоги и акцизы, причем у нас в стране это бремя почти полностью ложится на нефтеперерабатывающие заводы», - прокомментировал эксперт.

Антон Быков подчеркнул, что стоимость нефти очень зависима от валютных колебаний и внешнеполитической ситуации в РФ — если геополитическая ситуация вокруг Украины не стабилизируется и США введут очередные антироссийские санкции, то стоимость нефти и бензина снова будет расти.

«Ожидается, что с весны 2022 года бензин опять будет дорожать — АИ-95 — до 55-55,3 рублей, АИ-92 — до 50-50,2 рублей», - отметил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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