Американцы считают целесообразным конфликт на Украине при коалиции союзников

Журнал «Военная мысль» опубликовал материал, в котором отмечается, что США могут счесть целесообразным вооруженный конфликт на Украине, что позволит сформироваться коалиции из стран НАТО, готовых воевать с Россией.

В статье говорится о том, что для Вашингтона выгодно поддержать вялотекущий военный конфликт на Донбассе. Таким образом, США укрепят свои позиции по периметру юго-западных границ России. Но при развязывании войны США могут потерять контроль над «марионеточным руководством Украины» и территорией, пишет РИА Новости .

Авторы публикации отмечают, что Вашингтон пошел по пути военной конфронтации с Россией не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Как подчеркивается в публикации, когда возникает вооруженный конфликт, США и их сателлиты решают ряд задач. Так, Вашингтон получает обоснование возможности расширения военных зон и применения войск НАТО в боевых действиях в качестве миротворцев, пишут авторы статьи.

Полномасштабная война на Украине станет целесообразной для США тогда, когда американцы смогут сформировать коалицию из НАТО. При этом авторы приводят в пример нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году. Также в статье отмечается, что американские подразделения могут не участвовать в боевых действиях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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