ПФР обрадовал граждан в РФ: по 8000 рублей на карту придут уже 3 февраля

Уже с 3 февраля на карты россиян от Пенсионного фонда придет 8 тыс. рублей. Но эта выплата будет начислена не всем, пишет PRIMPRESS .

В феврале получат пособие за январь беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также родители, воспитывающие в одиночку детей в возрасте от 8 до 17 лет.

В отделении ПФР по Хабаровскому краю уточнили, что те, кто оформил данное пособие ранее, получат 3 февраля начисление за январь. Декабрьское пособие было выплачено в декабре, поскольку январские выплаты многие получили досрочно из-за новогодних праздников, которые сместили график выплат.

Стоит отметить, что пособие беременным женщинам и одиноким родителям зависит от прожиточного минимума.

Так, беременным женщинам начислят 50% от ПМ для трудоспособного населения. Одинокие родители получат 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Эти выплаты в среднем по стране составляют 6,5 тыс. рублей. А, к примеру, в Приморском крае обе категории граждан получат около 8 тыс. рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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