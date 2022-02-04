«Syrian Arab Army News»: Израильский самолет нацелился на базу российских военных в Сирии

Израиль может атаковать базу российских военных в Сирии. Об этом пишет сирийский военный обозреватель издания «Syrian Arab Army News», передает информационный ресурс Авиа.про .

Под ударом могут оказаться подразделения российской военной полиции, которая развернула базу в порту Латакии. В задачу этих подразделений входит обеспечение защиты порта.

На данный момент, пишет сирийский обозреватель, существует риск ударов по двум направлениям – Дамаску и Латакии. Но наиболее выгодным для Израиля будет удар по порту Латакии, поскольку туда прибыл иранский корабль, разгрузка которого, к слову, уже завершена.

В публикации указано, что к северу от Хайфы совершил полет самолет электронной разведки 122-й эскадрильи ВВС Израиля. После чего в ходе дневных операций по целеуказанию, судя по всему, было указано направление в сторону Латакии.

Отметим, Израиль заявил, что не получал от России официальных сообщений о размещении российских подразделений в Латакии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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