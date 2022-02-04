Финалисты проекта «Горская» посетят Петербург для знакомства с территорией и формирования предложений

Заседание жюри Открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» прошло в онлайн-формате 3 февраля. А уже 4го на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» глава компании «Мегалайн» обьявил финалистов проекта.

Конкурсантов отбирали международные, федеральные и региональные эксперты в области архитектуры и проектирования, экологии, экономики, технологий и коммуникаций. По словам гендиректора ООО «Мегалайн» Геннадия Корупятника, подавшие заявки компании уже реализовали амбициозные проекты и cформировали концепции развития «Горской» с удивительными предложениями.

«Учитывая сложную характеристику территории «Горская», ожидаем, что финалисты представят предложения, отвечающие современным тенденциям, в том числе в части комфортной городской среды, а также способствующие объединению трендовых инновационных компаний и креативно-мыслящих людей, которые в результате создадут новую экономику для Санкт-Петербург», — подчеркнул Корупятник.

Финалистами конкурса стали консорциум под лидерством ООО «Марис Пропертиз», ООО «СЕМРЕН и МОНСОН МОС» и COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix&Partner ZT GmbH. Замдиректора практик качества жизни АНО «Агентство стратегических инициатив» Александр Красавцев выразил уверенность, что участники конкурса смогут предложить лучшие решения по развитию проекта.

«Сейчас поиск решений для территории «Горская» является первостепенной и важной стратегической задачей. Работа с таким сложным участком, расположенным на прибрежной территории, всегда составляет проблемы, с точки зрения правовой и юридической схем реализации, социально-экономических эффектов для города, финансовой модели», — указал Красавцев.

Эксперты оценивали портфолио участников из пяти проектов по критериям релевантности, степени реализации, оригинальности и разнообразия архитектурныно-градостроительных решений, эссе о территории. Финалисты посетят Установочный семинар в Петербурге в марте. Они познакомятся с самой территорией и ее особенностями для подготовки качественных предложений.

«Выбранные Финалисты конкурса являются ведущими в своих областях и обладают богатым опытом. Представленные консорциумы не первый год занимаются многофункциональным развитием территорий, полным циклом архитектурного проектирования, консалтингом и аудитом проектов, LightIndustrial, а также специализируются на ландшафтном проектировании и цифровых инновациях. Во втором этапе им предстоит подготовить и представить Жюри свои конкурсные предложения», — добавила соучредитель ГК «ЦЕНТР», исполнительный директор КетеванХелая.

Заказчиком «Горской» выступает ООО «Мегалайн» при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Совета по экологическому строительству в России (RuGBC), а также Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС). Победителя конкурса должны определить 8 июня на заключительном заседании жюри.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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