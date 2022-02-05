Удар комплекса ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил 300 йеменских повстанцев за 8 секунд

Российский ударный комплекс ТОС-1А «Солнцепек», принадлежащий силам Саудовской Аравии в течение 8 секунд уничтожил 300 боевиков движения «Ансар Аллах». Таким образом, было пресечено внезапное нападение йеменских повстанцев на правительственные силы Йемена и Саудовской Аравии. При этом атака была отбита без потерь со стороны правительственных сил.

Как стало известно, боевики понесли потери не только в живой силе. Ударами была уничтожена их бронетехника. То есть, неожиданное нападение боевиков обернулось для них крупнейшими потерями, что указывает на крайне высокую эффективность тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», пишет avia.pro .

По мнению экспертов, успешное применение российского вооружения подтолкнет руководство Саудовской Аравии к заключению новых контрактов на поставку комплексов ТОС-1А, предназначенных для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения сооружений, а также уничтожения живой силы противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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