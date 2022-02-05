Удар комплекса ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил 300 йеменских повстанцев за 8 секунд

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Удар комплекса ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил 300 йеменских повстанцев за 8 секунд
В Мире
Фото из открытых источников

Российский ударный комплекс ТОС-1А «Солнцепек», принадлежащий силам Саудовской Аравии в течение 8 секунд уничтожил 300 боевиков движения «Ансар Аллах». Таким образом, было пресечено внезапное нападение йеменских повстанцев на правительственные силы Йемена и Саудовской Аравии. При этом атака была отбита без потерь со стороны правительственных сил.

Как стало известно, боевики понесли потери не только в живой силе. Ударами была уничтожена их бронетехника. То есть, неожиданное нападение боевиков обернулось для них крупнейшими потерями, что указывает на крайне высокую эффективность тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», пишет avia.pro.

По мнению экспертов, успешное применение российского вооружения подтолкнет руководство Саудовской Аравии к заключению новых контрактов на поставку комплексов ТОС-1А, предназначенных для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения сооружений, а также уничтожения живой силы противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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