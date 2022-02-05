The Washington Post опубликовала карту вторжения России на Украину

Американская газета The Washington Post опубликовала карту возможного «вторжения» России на Украину. В публикации говорится, что географическое положение страны может оказать существенное влияние на вектор атаки.

The Washington Post пишет, что многие специалисты ожидают, что Россия нанесет удар с северо-востока и востока. Это связывают с тем, что часть территории Донбасса контролируется самопровозглашенными республиками. И в этом случае Харьков может стать очень быстрой целью.

Но атака может быть совершена с направления, откуда ее никто не ждет, отмечают журналисты.

На севере Украины простираются примерно 100 тыс. квадратных миль водно-болотных угодий. Они известны как Пинские болота. Болотистая местность всегда была препятствием для продвижения войск, но не в этом случае. Газета отмечает, что зимой болота замерзают. Ледяное покрытие довольно устойчивое и в феврале по нему спокойно может продвинуться даже тяжелая военная техника. При этом, по мнению экспертов, в запасе для продвижения с этой стороны есть время только до марта, ибо потом войска рискуют столкнуться с проблемами.

Болота, расположенные на белорусской границе, могут дать российским войскам доступ к Киеву - он всего лишь в 56 милях к югу, но следует учитывать, что этот прямой маршрут проходит через место Чернобыльской катастрофы.

По мнению издания, там российские войска рискуют столкнуться с радиоактивностью, которая с 1986 года все еще сохраняется.

«Еще одной точкой доступа для России» может стать разделяющий Черное и Азовское моря Керченский пролив, полагают авторы издания.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не вынашивает агрессивных планов ни по отношению к Украине, ни по отношению к какому-либо другому государству.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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