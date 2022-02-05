Independent: Спецоперация США в Сирии может спровоцировать напряженность с Турцией

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Independent: Спецоперация США в Сирии может спровоцировать напряженность с Турцией
В Мире
Фото из открытых источников

Пребывание лидера Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в России запрещена, - Ред.) на территории, подконтрольной Турции, может способствовать возникновению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Об этом пишут обозреватели британского издания Independent.

«Это может спровоцировать дальнейшую напряженность между Турцией и США, которые уже находятся по разные стороны линии фронта на северо-востоке Сирии», — говорится в статье Бела Тру и Борзу Дарагахи.

Как известно, США в САР поддерживают Сирийские демократические силы. В то же время Анкара с курдами по факту пребывает в состоянии войны, отмечает ИА «Красная весна».

Как мы уже ранее сообщали, третьего февраля американский спецназ провел операцию в граничащем с Турцией сирийском поселке Атма в провинции Идлиб. В результате США был ликвидирован Абу Ибрагим Аль-Курайши, один из лидеров ИГ (Исламское Государство, ИГ - террористическая организация, деятельность которой в РФ запрещена, - Ред.).

Напомним, ранее напряжение в отношениях Турции и США появилось после покупки Анкарой у Москвы ЗРК С-400.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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