Пребывание лидера Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в России запрещена, - Ред.) на территории, подконтрольной Турции, может способствовать возникновению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Об этом пишут обозреватели британского издания Independent.

«Это может спровоцировать дальнейшую напряженность между Турцией и США, которые уже находятся по разные стороны линии фронта на северо-востоке Сирии», — говорится в статье Бела Тру и Борзу Дарагахи.

Как известно, США в САР поддерживают Сирийские демократические силы. В то же время Анкара с курдами по факту пребывает в состоянии войны, отмечает ИА «Красная весна».

Как мы уже ранее сообщали, третьего февраля американский спецназ провел операцию в граничащем с Турцией сирийском поселке Атма в провинции Идлиб. В результате США был ликвидирован Абу Ибрагим Аль-Курайши, один из лидеров ИГ (Исламское Государство, ИГ - террористическая организация, деятельность которой в РФ запрещена, - Ред.).

Напомним, ранее напряжение в отношениях Турции и США появилось после покупки Анкарой у Москвы ЗРК С-400.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей