12 лабораторий Санкт-Петербурга начали работать круглосуточно

В течение суток шесть десятков лабораторий города проводят 110 000 ПЦР-тестов.

Серьезный рост инфицирования петербуржцев коронавирусом заставил владельцев дюжины лабораторий, выполняющих ПЦР-тестирование перейти на круглосуточное дежурство. Информацию об этом обнародовал через социальные сети Дмитрий Лисовец, руководитель Комитета здравоохранения Северной столицы.

ПЦР-исследование проводится на протяжении 21 часа и 60 городских лабораторий вместе выполняют ежесуточно по 110 000 такого рода манипуляций.

Кроме этого, Дмитрий Лисовец проинформировал петербуржцев о том, что теперь людей с коронавирусом перед оказанием помощи будут распределять по четырем группам. Амбулаторное звено будет заниматься лечением группы №1. Руководитель Комздрава также сообщил, что беременные, дети, не достигшие трехлетнего возраста, а также люди, перешагнувшие шестидесятипятилетний барьер с подозрением на КОВИД-19 будут обследованы на дому.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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