На территории Новой Москвы обнаружено тело «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожниковой

По информации, обнародованной Юлией Ивановой, старшим помощником начальника Московского главка Следственного комитета, тело женщины найдено работниками следственных органов в одной из лесополос Новой Москвы.

В прошлом месяце муж Сапожниковой написал заявление в полицию о пропаже жены, мол, еще в августе 2021 года она ушла из дома, улетела в Дубай и иногда связывается с ним посредством социальных сетей, сообщая о том, что отдыхает за границей.

Следователи смогли установить, что «Мисс Кузбасс» за пределы России не выезжала. Собранные ими доказательства вынудили обвиняемого сознаться в преступлении и дать показания, полностью изобличающие его вину. Как выяснилось, муж убил жену во время ссоры.

Решением Щербинского районного суда столицы Александр Попов, подозреваемый в убийстве Ксении Сапожниковой, был арестован до 25.03.2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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