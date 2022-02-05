Жителей Москвы, которых будут лечить от КОВИД-19 дольше 7 дней, выпишут без ПЦР-тестирования

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Жителей Москвы, которых будут лечить от КОВИД-19 дольше 7 дней, выпишут без ПЦР-тестирования
Москва
Фото из открытых источников

Теперь для того, чтобы выписаться со стационара или закрыть больничный, не понадобится отрицательный ПЦР-тест.

По распоряжению Роспотребнадзора, которое вступит в законную силу с воскресенья, 6 февраля текущего года, человеку, пробывшему на больничном амбулаторно либо пролежавшему в стационаре дольше, чем одну неделю, при выздоровлении не понадобится для выписки предъявлять ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Допуск людей, которых лечили в стационаре либо амбулатории семь дней и дольше, к труду и посещению организованных коллективов, при условии клинического выздоровления, осуществляется без обследования на коронавирусную инфекцию в лаборатории.

Если же медицинские работники смогут справиться с заболеванием пациента быстрее, чем за семь дней, то для выписки ему все-таки понадобиться пройти ПЦР-тест и получить на нем отрицательный результат. Если же отрицательный тест будет получен менее, чем трое суток спустя после положительного, то пациент все равно не будет выписан, пока не пройдет достаточное количество времени.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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