ООН признало Москву лучшим мегаполисом планеты по качеству жизни и инфраструктуре

Агентство стратегических инициатив подтвердило высокий статус столицы собственными исследованиями.

ООН опубликовала свой «Индекс процветания городов», в котором поставила столицу Федерации на первое место по развитию инфраструктуры, присвоив ей 83,2 балла. У ближайших конкурентов Лондона и Парижа по 75,9 и 76,3 балла, соответственно. Еще одно первое место ООН дала Москве за качество жизни с 68,3 баллами против 61,59 и 57,16 у Лондона и Парижа. Что касается общей оценки по сумме всех показателей, то Москву оттеснили на третье место победитель – Сингапур и «серебряный призер» - Торонто.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) составило свой рейтинг, и в нем Москва победила по инвестиционному климату и качеству жизни. Кроме того, столица России лидирует по возможностям для досуга и потребления, а также по качеству и доступности медицинского обслуживания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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