Над Донецком атакован неизвестный высотный беспилотник

Несколько часов назад над Донецком на высоте порядка 4-5 километров был засечен беспилотный летательный аппарат неустановленного типа. Дрон сразу же был атакован силами самопровозглашенной ДНР. СМИ сообщают, что огонь по беспилотнику открывался из зенитной установки. Однако атака не задалась - БПЛА, по всей видимости, так и не был сбит.

Вероятно, над Донецком кружил беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Предположение основывается на том факте, что ВСУ не располагают другими ударными дронами, которые могли бы выполнять полеты на такой высоте.

Информации о том, что атакуемый силами ополчения аппарат наносил удары по Донецку, нет.

Однако авторы издания Avia.pro допускают, что украинская сторона могла использовать дрон для корректировки ударов по городу.

Подчеркнем, что официальной информации о полете над городом военного беспилотника не дает ни руководство ВСУ, ни представители самопровозглашенной ДНР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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