Главный врач Филатовской больницы Москвы отмечает значительный рост количества инфицированных «омикроном»

Несколько часов назад над Донецком на высоте порядка 4-5 километров был засечен беспилотный летательный аппарат неустановленного типа. Дрон сразу же
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил «внезапно» посетить Выборгский район. Вот только данный выезд, как сообщает телеграм-канал
Представители движения «Молодой Петербург» разместили на своих страницах в социальных сетях публикацию с репортажем о том, как они собственными
Санкт-Петербург находится под влиянием североатлантического циклона «Квина», из-за которого прошел небольшой снегопад. Однако коммунальщики не
Неубранные снег и наледь на улицах Санкт-Петербурга наглядно демонстрируют реальное отношение Смольного к жителям города. Такое мнение в интервью СМИ
Заседание жюри Открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» прошло в онлайн-формате 3
Меньше тысячи подростков из Санкт-Петербурга сделали прививку от коронавирусной инфекции. Подобные темпы вакцинации показывают, что достичь
Журналист Ксения Собчак коснулась темы работы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Новости!» на
Ситуация с распространением штамма коронавируса «омикрон» в Санкт-Петербурге продолжает стремительно ухудшаться - каждый день в городе регистрируется
Генеральный директор и врач частной скорой медпомощи Лев Авербах возмутился возникшей очередью из автомобилей «скорых» у одной из петербургских
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