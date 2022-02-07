Главный врач Филатовской больницы Москвы отмечает значительный рост количества инфицированных «омикроном»

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Главный врач Филатовской больницы Москвы отмечает значительный рост количества инфицированных «омикроном»
Москва
Главный врач Филатовской больницы Москвы Валерий Вечорко

По словам Валерия Вечорко 80% госпитализируемых пациентов инфицированы «омикроном».

Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 имени Филатова, рассказал на своем официальном телеграмм-канале о том, что новые, пациенты, поступающие к ним на стационарное лечение с КОВИД-19, инфицированы именно штаммом «омикрон».

Новый штамм уверенно вытесняет старую «дельту». К примеру, среди госпитализированных в последние дни пациентов «омикрон» высеялся у 80%. Однако, как утверждает господин Вечорко, беспокоиться пока не о чем, ведь резервные коечные места имеются в достаточном количестве.

Также главный врач ГКБ №15 рассказал, что его больница готова к увеличению потока больных коронавирусом, регулярно случающемуся после выходных. Также развернуты временные госпитали, полностью оснащенные для лечения пациентов с КОВИД-19. Их в составе ГКБ №15 три штуки по 81 койке. Резервные места также имеются и в основных корпусах его лечебного учреждения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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