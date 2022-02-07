Генерал Ивашов: Эрдоган отдаст приказ атаковать Крым, если начнется война России с Украиной

Если война России и Украины начнется, ситуацией не преминет воспользоваться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он может отдать приказ атаковать Крым. В этом убежден бывший начальник управления Минобороны РФ, генерал-полковник Леонид Ивашов, сообщает Авиа.про .

Он считает, что президент Эрдоган может задействовать весь военный флот Турции. А он превосходит Черноморский флот России, и это не является ни для кого секретом. Кроме того, Анкара может привлечь две пустынных армии для «освобождения» Крыма и города Севастополя.

«Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган четко заявил, на чьей стороне будет воевать Турция», - напомнил генерал Ивашов.

Он также предупредил о рисках нападения Турции на Кавказ в случае войны России и Украины.

Однако вышеописанное развитие событий возможно только если военные действия Москвы и Киева будут полномасштабными. В случае незначительных стычек Анкара не станет появляться на арене и не станет выступать против России.

Напомним, вчера ряд западных СМИ сообщил о том, что Россия якобы уже на 70% готова к «вторжению».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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