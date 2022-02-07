Mysl Polska назвала союз Польши, Украины и Великобритании опасным

Польская газета Mysl Polska назвала опасным союз Польши, Украины и Великобритании, о котором недавно было объявлено. Многие СМИ этих стран восторженно написали о новом объединении, окрестив его негласным названием «НАТО на троих». Однако за всеми расписанными журналистами достоинствами скрываются имперские амбиции Британии.

Лондон хочет распространить свое влияние на центр и восток Европы, используя в своих целях поляков и украинцев, рассуждает автор Mysl Polska Станислав Левицкий.

В то же время у Польши уже был опыт союзничества с монаршим государством. И ничем хорошим он не увенчался. Имея такого союзника, и врага не надо, подчеркивает автор.

«В Польше найдется мало людей, не знающих, какими плачевными последствиями обернулось для нас заключение союза с Великобританией в 1939 году. Полагаясь на него, наша страна вступила в войну. Сначала британцы не оказали нам никакой помощи, а позже стало только хуже. С 1943 года они соглашались на отторжение почти половины польской территории, а помимо этого на конференции в Потсдаме старались максимально сократить компенсацию для поляков», - цитирует ИноСМИ статью в адаптированном переводе.

По его словам, старушка-Англия не имеет сил и возможности (немногим более 200 танков) сражаться с Россией самостоятельно, но зато она не против, по своему обыкновению, чтобы каштаны за нее из огня голыми руками вынимал кто-то другой - например, Украина и Польша.

Левицкий полагает, что Лондон считает Киев и Варшаву «последними дураками», раз предлагает им такое союзничество.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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