Сотрудники МЧС ищут на дне Москвы-реки тело бывшего замминистра юстиции Федерации

Владимир Ялунин пропал без вести 5.02.2022 года.

Субботней ночью, 5 февраля, неподалеку от садового товарищества «Солнечный берег», что рядом с деревней Аксиньино, семидесятилетний Владимир Ялунин отправился кататься на квадрацикле в поле. Он собирался ехать по направлению к местному храму. Однако, с прогулочной поездки он так и не вернулся, после чего был объявлен пропавшим без вести.

Поиски следов квадрацикла увенчались успехом: их обнаружили около храма Троицы Живоначальной, что неподалеку от села Козино. Отпечатки колес вели к берегу Москвы-реки и там обрывались.

Спасатели приступили к поискам тела бывшего заместителя министра под льдом Москвы-реки. Региональное управление МЧС сообщило, что его специалистами было обследовано при помощи видеокамер 1 500 квадратных метров дна. Поиски продолжаются на дне работают водолазы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей