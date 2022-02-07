Женщина-полицейская из Москвы стала мужчиной

Майор-дознаватель решилась на официальную смену пола.

Москвичка, служившая в столичном Управлении МВД дознавателем сменила пол и зарегистрировала это официально. Все необходимые документы тридцатипятилетняя россиянка получила заново в своем родном городе Прохладный в начале текущего года. Соответствующий ведомственный приказ по МВД Москвы был выпущен 1.02.2022.

Ранее полицейскую звали Марией, теперь она переименовалась в Александра. Доподлинно не известно проводили ли трансгендеру какие-либо медицинские вмешательства, будь то операции либо введение гормонов.

В соответствии с законами Российской Федерации, можно изменить собственную половую принадлежность по личному желанию. Однако, перед необходимыми процедурами будущий трансгендер проходит консультацию у врача-психиатра и осматривается специальной медицинской комиссией. Поскольку такое состояние по Международной классификации болезней все-таки относится к болезням.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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