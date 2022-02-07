Пожилым гражданам в РФ назвали запреты при получении пенсии на карту в 2022 году

Юристы объяснили, какие ограничения действуют для пенсионеров, получающих выплаты на банковскую карту.

Подробную информацию на эту тему предоставило сообщество «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте», передает URA.RU .

Пенсии в России начисляются только на карты национальной платежной системы «Мир». Исключение может быть сделано только для пенсионеров, проживающих за границей. Но карты, на которые им начисляют пенсии, должны быть выпущены банками на территории РФ.

Пенсионеры в ряде случаев не смогут получать пенсию на карту без подтверждения места жительства. Это касается социальной пенсии по старости. Регистрация обязательна, когда пенсионер фактически проживает в северном регионе, получая районный коэффициент к пенсии, но с постоянной регистрацией в другом регионе.

Пенсионер не сможет получать остаток на пенсионной карте, который был списан в счет долга. Стоит учитывать, что пристав может списать полностью остаток на карте, который есть на момент списания долга.

Стоит учитывать и то, что пенсионеру придется уплатить НДФЛ на проценты, если их размер выше необлагаемой суммы, а процентная ставка больше 1% годовых. Но в дальнейшем он сможет оформить налоговый вычет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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