Генеральный директор коммерческой структуры обвинён прокуратурой Санкт-Петербурга в невыплате зарплат сотрудникам

Чересчур вольно трактовавший взаимоотношения с работниками руководитель петербургской компании задолжал 23 сотрудникам без малого четыре с половиной миллиона рублей. Теперь выполнение директором своих обязательств в отношении подчинённых проконтролирует прокуратура.

Согласно материалам следствия, в период с января две тысячи восемнадцатого года по февраль две тысячи двадцать первого директор компании «Петербургский фарватер» не выплачивал причитающуюся заработную плату работающим на него людям. При этом денежные средства на счетах фирмы были. Однако, нерадивый руководитель использовал их по своему усмотрению, в том числе и на собственные вознаграждения.

Согласно вменяемой главе фирмы статье Уголовного кодекса РФ, он может быть осуждён на срок лишения свободы до трёх лет. Этой же статьёй также предусмотрен запрет на занятия определёнными видами деятельности и занятие ряда должностей.

Сейчас уголовное дело передано в двести одиннадцатый судебный участок Северной столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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