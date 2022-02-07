Баранец: бойцы НАТО кальсоны надеть не успеют, когда российские ракеты в их казармы прилетят

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Баранец: бойцы НАТО кальсоны надеть не успеют, когда российские ракеты в их казармы прилетят
Политика
Фото из открытых источников

США выставят против России еще несколько тысяч солдат. Пентагон отправит в Европу дополнительные войска в связи с ростом напряженности вокруг Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. 

По его словам, в Румынии, Польше и Германии будут размещены примерно две тысячи военных. Около 1000 американских солдат уже находятся в немецком Вильсеке. Они будут перемещены в Румынию, где дислоцируется американский контингент численностью более 900 человек. 

Военный обозреватель Виктор Баранец, комментируя эту новость, заявил, что не видит в этом угрозы для России и Белоруссии. Полковник запаса подчеркнул, что войска будут перебрасывать в два этапа — сначала две тысячи, потом еще 8,5 тыс. По его словам, 10?12 тысяч солдат - это дивизия, а по американским меркам — две с половиной бригады, пишет СП.

Баранец отметил, что при размещении роты численностью сто человек в Германии, Румынии или Польше происходит фиксация на рабочих картах Генштаба РФ. Это означает, что в случае реального конфликта их устранят в первую очередь. По словам Баранца, американские военные в своих казармах еще не успеют простыни застелить и кальсоны надеть, а этот район уже будет отмечен как цель, которой достанутся первые удары в случае военных действий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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