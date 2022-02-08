Российский МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» приблизился к границам НАТО

Российский истребитель МиГ-31К, который, предположительно нес гиперзвуковую ракету «Кинжал», недавно совершил полет в непосредственной близости от границ НАТО. Это следует из распространенной агентством Avia.Pro ничем не подтвержденной информации.

Недавно Россия перебросила два истребителя МиГ-31К в Калининградскую область. Предположительно, один из них выполнил тренировочный полет близ границ стран-участниц военно-политического блока НАТО.

Невзирая на то, что речь о тренировочном полете, на борту МиГ-31К нес, как утверждается, гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Telegram-каналом Dambiev опубликовано видео, на котором запечатлен заход на посадку одного из МиГов с «Кинжалом» на аэродроме Чкаловский. Ролик, предположительно, был снят 7 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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