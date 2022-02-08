Британская Al-Quds рассказала, почему арабский мир встал на сторону Путина

Во многих арабских кругах приветствуют сближение Китая и России, их конфронтацию с Западом. Они до такой степени прониклись ситуацией, словно Путин родился в пригороде Бейрута, а Си Цзиньпин - в секторе Газа. Об пишет британская Al-Quds.

Журналист откровенно удивляется, почему для арабов «русский медведь» оказался ближе «американского ковбоя», и тут же делает отсылку к Сирии. Подчеркивает, что Россия превратила САР в свой полигон.

Сама публикация написана в духе обращения Запада к арабам, которые надеются, что сближение КНР и РФ поможет им избавиться от влияния США и Европы.

«Видели ли вы, что русский медведь сделал в Сирии за последние семь лет оккупации этой страны? По свидетельству самого министра обороны России, она опробовала на сирийцах свое новое оружие, и Сирия превратилась в полигон для испытаний всех видов российского вооружения. Страна была разрушена, ее жители были вынуждены бежать», - приводит выдержку из статьи издание ИноСМИ .

Укоряет автор материала арабский мир и за благосклонность к Китаю, а ведь, по его мнению, Поднебесная не скрывает того, что стремится выполнить свою глобальную миссию. Грядет китайский колониализм...

Китай уже сейчас вводит жесткую цензуру в отношении СМИ и соцсетей внутри своей страны, но всему миру, через ТикТок, насаждает самую грязную, самую развратную и дегенеративную культуру, пишет автор. Приложение, по его мнению, разрушает исламские ценности, привлекая миллионы арабских девушек и парней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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