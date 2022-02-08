Баранец: Прибалтика может вооружить украинскую армию только кальсонами и памперсами

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Баранец: Прибалтика может вооружить украинскую армию только кальсонами и памперсами
Политика
Фото из открытых источников

Полковник в отставке Виктор Баранец считает, что громкие обещания о помощи Киеву со стороны Латвии, Литвы и Эстонии являются пустой бравадой, так как прибалтийским странам Украине нечего предложить. Недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина получила согласие от Вашингтона на поставку вооружений из стран Прибалтики.  Баранец сомневается в том, что страны бывшего советского лагеря могут оказать ощутимую помощь украинской армии, пишет politros.com.

Литва, Латвия и Эстония раньше уже поставляли Киеву «советский хлам» - автоматы и гранатометы, которым уже без малого сорок лет. По словам военного эксперта, вооружение стран Прибалтики на 98% состоит из устаревшего оружия советских времен. Остальные 2% приходятся на западное вооружение, но и этот арсенал тоже не новый. 

«Если прибалты чем-то и могут поделиться с Киевом, так это большой партией памперсов и американских кальсон с начесом», – заявил обозреватель. 

Он также упомянул американские Джавелины, сроки эксплуатации которых истекают в следующем году.  По этой причине они больше опасны не для противника, а для самих украинцев, заявил эксперт. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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