Израильский политолог Яков Кедми заявил о гибели США в случае войны между коллективным Западом и Россией.

Он уверен, что в Вашингтоне понимают все последствия полномасштабных военных действий против РФ. Поэтому, несмотря на агрессивную риторику, некая дистанция все же соблюдается и сохраняется надежда на то, что выйти из ситуации удастся без мировой войны.

«Сегодня ситуация такова, что у противников и врагов России практически нет сил воевать с нашими Вооруженными силами. Мировая война сегодня может нанести огромный ущерб РФ, но США перестанут существовать. Еще тысячу лет на той земле ничего не сможет вырасти», – считает Кедми.

Он добавил, что смена баланса власти на мировой политической арене возможно и мирным путем. Сейчас Россия готова к тому, чтобы усилить свое влияние, но если Запад не готов пересматривать баланс мирно, может начаться мировая война.

В масштабном военном конфликте, уверен Кедми, Россия уцелеет. У нее большая территория, и даже при большом ущербе за счет географии страна все же не будет уничтожена, тогда как Западный мир прекратит существовать в первые минуты или часы мировой войны.

«Сегодня ситуация такова, что у противников и врагов России практически нет сил воевать с нашими Вооруженными силами», — заявил Кедми.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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