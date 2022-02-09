Atlantico: дальнейшее расширение НАТО сделает войну между РФ и Западом неизбежностью

Французский аналитик Александр дель Валль на страницах Atlantico заявил о том, что ситуация с Украиной может стать причиной полноценной войны, в которой погрязнет половина Европы.

По его словам, стремление НАТО к расширению, в том числе на восток, повышает риски полномасштабных военных действий.

США и НАТО пытаются сделать Украину плацдармом для противостояния с РФ, в том числе и для того, чтобы избежать военных действий непосредственно на территории стран ЕС. В итоге ситуация на границе Украины и России балансирует на гране войны и в любой момент может произойти инцидент, который перерастет очень быстро в третью мировую войну.

Стоит отметить, что противостояние Украины и России началось еще в 2004 году, когда произошла первая «оранжевая революция». Но в 2014 году напряженность вышла на новый уровень и сейчас Украина обвиняет Россию в аннексии ее территории и вмешательстве в ситуацию на Донбассе.

За последние годы Киев получил военную помощь Запада и, похоже, планирует реализовать так называемый азербайджанский сценарий, чтобы вернуть под контроль Донбасс. Но Москва, хоть и не признала ДНР и ЛНР, готова поддержать их в случае попыток Киева реализовать силовой сценарий.

На фоне этих событий, Вашингтон и Брюссель продолжают давить на Москву, обещая принять Украину в НАТО, хотя Россия продолжает считать Украину зоной своего влияния.

Стоит учитывать, что США и НАТО не приняли предложение РФ о заключении соглашения по гарантиям безопасности. И это лишь усугубляет ситуацию, повышая риски конфликта, в который будет втянута вся Европа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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