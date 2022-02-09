Экс-президент Польши Валенса призвал в случае вторжения на Украину срочно напасть на Москву

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Экс-президент Польши Валенса призвал в случае вторжения на Украину срочно напасть на Москву
Политика
Фото из открытых источников

Бывший президент Польши Лех Валенса в беседе с журналистами издания Rzeczpospolita заявил, что коллективному Западу следует проявить жесткость по отношению к России. В случае если «вторжение» в Украину все-таки состоится, то, по его словам, следует Москве ответить тем же - напасть на нее.

Валенса полагает, что сейчас странам Запада следует быть сплоченными, как никогда, чтобы не позволить России «вторгнуться» в Украину. Но если агрессии все же избежать не удастся, то, уверяет экс-лидер Польши, на нее следует незамедлительно ответить.

«На этот раз нужно повести себя по-мужски, смело. Я относился к Путину с большим уважением, я его поддерживал то тут, то там, но он зашел слишком далеко, переборщил, и сейчас отступать нельзя», — сказал Лех Валенса.

В данный момент, по его словам, должен мобилизоваться практически весь мир.

«Если Путин нападет на Киев, должен быть немедленный ответ — нападение на Москву», — жестко высказался экс-президент.

Валенса также склоняется к мысли, что Польша обязана оказаться на передовой предотвращения возможного «нападения» России и предоставить в распоряжение Киева все силы, которыми сама располагает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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