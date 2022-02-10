ВМФ РФ заблокировал военные корабли ВМС Украины в Черном и Азовском морях

Военно-морской флот России заблокировал боевые корабли Военно-морских сил Украины в Черном и Азовском морях. Причиной этому послужили масштабные военные учения, которые начинает ВМФ РФ.

Россией было распространено уведомление НОТАМ с 13 по 18 февраля, из которого следует, что ВМФ РФ закрывает часть акватории в Черном и Азовском морях, а также воздушное пространство над обозначенными регионами.

Telegram-канал «Radioskaner» (Записки охотника) опубликовал карту заблокированных районов. Из нее следует, что Москвой закрыты три зоны непосредственно в акватории Черного моря, а еще одна - близ Западного берега Крыма.

Предполагается, что во время маневров ВМФ РФ будут произведены пуски противокорабельных ракет, а это предполагает определенные риски для судоходства. Также военные моряки намерены протестировать и другое вооружение.

В учениях применяют участие надводные корабли, подлодки, а также будут задействованы береговые ракетные комплексы.

Из-за закрытых зон Военно-морские силы Украины лишились доступа к Керченскому проливу и не имеют возможности свободно перемещаться в западной части Черного моря.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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