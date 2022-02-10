Вошедший в российские воды британский эсминец непригоден для выполнения боевых задач

Британскому ракетному эсминцу «HMS Defender», прорвавшемуся в российские территориальные воды в июне прошлого года, потребовался серьезный ремонт. Военный корабль оказался непригодным как для выполнения боевых задач, так и для совершения продолжительных походов. Как пишет издание «Standard», это связано с неисправностью силовой установки. Кроме того, судно, которое находится в ужасном состоянии, может нуждаться в замене электронного оборудования. Словом, эсминец нескоро выйдет в море.

Не исключено, что поломка связана с задействованием российскими военными средств радиоэлектронного подавления.

Напомним, что 23 июня прошлого года «HMS Defender» нарушил морские границы России недалеко от Крымского полуострова. Нарушитель был остановлен российскими военнослужащими, которые открыли по нему предупредительный огонь. Помимо этого, против британского эсминца был использован бомбардировщик Су-34, пишет avia.pro .

Помимо «HMS Defender», серьезному ремонту могут быть подвергнуты еще пять эсминцев типа 45 Королевского флота. Из-за их поломки британцы не смогли перехватить корабли ВМФ РФ, которые недавно приблизились к морским границам Великобритании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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