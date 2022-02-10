Израильский «Железный купол» не уничтожил ни одной ракеты ЗРК С-200 Сирии

Сирийские комплексы C-200 выпустили по израильским истребителям четыре ракеты. Зенитные управляемые снаряды пролетели до центральной части Палестины, при этом ни одна система ПВО/ПРО «Железный купол» их не сбила. Как сообщили источники, по израильским самолетам были выпущены ЗУР ЗРК С-200, пишет avia.pro . Отметим, что система ПВО/ПРО «Железный купол» распознает приближающиеся ракеты и может за несколько секунд просчитать их траекторию и цель.

Истребители ЦАХАЛ планировали сесть на авиабазе в южной части Израиля, но после того, как ракеты начали их догонять, самолеты неожиданно направились в сторону Средиземного моря. Как написали израильские СМИ, система ПВО не сработала из-за применения Россией комплексов радиоэлектронной борьбы. Из-за этого зенитные управляемые ракеты не были перехвачены ПВО, пишут журналисты.

При этом пресса не сообщает, какие именно средства РЭБ были применены российскими военными в Сирии. Однако эксперты полагают, что израильским тактическим средствам противовоздушной обороны, которые считаются самыми засекреченными и дорогими системами ПВО в мире, не хватило дальности и поэтому они не смогли обнаружить летящие снаряды.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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