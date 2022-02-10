РФ атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

Россия применила против ПВО Израиля сверхмощный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который официально на вооружении не состоит. Такой вывод сделали авторы портала Avia.Pro, изучив информацию, распространенную Телеграмм-каналом «Военный обозреватель».

Мощная РЭБ-система была задействована российскими военнослужащими после того, как Израиль попытался атаковать группу военнослужащих в порту Латакия и создал своими действиями, в дополнение, угрозу истребительной авиации на Хмеймим.

В результате средства ПВО/ПРО Израиля были подавлены на расстоянии более 300 километров. Отмечается, что перебои в работе систем наблюдались даже на удалении в четыре сотни километров. На севере и в центре Израиля из-за мощного воздействия неожиданно завыли сирены, подавая сигнал о ракетной атаке противника.

«В качестве подтверждения приводятся данные сервиса FR24, где видны нарушения в определении GPS-координат самолетов в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве», ? сказано в сообщении первоисточника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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