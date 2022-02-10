На одном из мусороперерабатывающих заводов Москвы найдена человеческая голова

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На одном из мусороперерабатывающих заводов Москвы найдена человеческая голова
Москва
Фото из открытых источников

На московском мусороперерабатывающем заводе сортировщицы занимались сортировкой потока мусора на конвейерной ленте. Вдруг одна из них обнаружила голову человека. Они тут же остановили конвейер и позвали охранников. Те пришли и, увидев человеческую голову, тут же вызвали правоохранителей.

Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, изъяли голову и отправили ее на экспертизу. На предприятии началась проверка. Судебно-медицинская экспертиза определила, что человек погиб одни – двое суток тому назад.

За последнее время это не первый случай обнаружения расчлененных человеческих тел. Недавно на территории Тульской области женщина выгуливала своего пса. Животное вскочило в сугроб и начало активно раскапывать снег. Женщина подошла туда и увидела, что собака нашла человеческую голову. Через некоторое время на частной придомовой территории обнаружили и тело убитого.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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