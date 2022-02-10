Эксперт Фельгенгауэр: В ближайшие дни станет ясно, начнется ли война

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Эксперт Фельгенгауэр: В ближайшие дни станет ясно, начнется ли война
Политика
Фото из открытых источников

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр высказал мнение о том, чтов  Средиземном море возникла угроза столкновения флотов НАТО и России с применением ядерного оружия. Об этом сообщил информационный ресурс Росбалт (выполняющий функции иностранного агента).

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил от Запада оружия на сумму полтора миллиарда долларов. Как стало известно, налажен «воздушный мост», по которому в Украину доставляются противотанковые и противовоздушные средства. В том числе комплексы Javelin и 1200 ракет к ним, около двух тысяч переносных противотанковых управляемых ракет NLAW, переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger. Ожидается, что Лондон поставит Киеву еще и противокорабельные ракеты. Помимо прочего, в Украине уже налажено производство турецких разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр высказал мнение, что  в ближайшие несколько дней будет понятно, начнется война или нет. Отвечая на вопрос журналиста о том, сможет ли все это оружие остановить российское вторжение в Украину, эксперт заявил, что будет видно, когда начнутся боевые действия. Фельгенгауэр предположил, что в первую волну российские десантные корабли, которые уже прошли Босфор, могут высадить в районе Одессы 8 тысяч морских пехотинцев и две тысячи десантников вместе с тяжелой техникой. В Средиземном море сейчас находятся два российских крейсера, фрегаты и подводные лодки. Там же пребывают три авианосца НАТО. Велика вероятность столкновения сил НАТО и РФ с использованием ядерного оружия со стороны России. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что при опасности нападения на авианосец его командир может принять решение, не запрашивая Вашингтон. А это может привести к ядерной войне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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