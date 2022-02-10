Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля

Основным документом стартовавшей в Петербурге мусорной реформы стала концепция по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области. Примечательно, что «Невский экологический оператор» (НЭО) опубликовал документ только к 9 февраля, то есть с существенным нарушением сроков.

Об этом было сказано на официальных сайтах НЭО. Известно, что данная концепция включает в себя, в том числе, прогнозы по объемам накопления отходов на текущий год. Ранее председатель Комитета по природопользованию Александр Герман заявлял, что документ увидит свет в первых числах февраля.

То, что ее опубликовали только к 9 февраля, может говорить о возможных проблемах при ее разработке и низких темпах поиска решения системных проблем в отрасли. Очевидно, что несвоевременная подготовка концепции стала одной из причин возникновения мусорного коллапса в Северной столице. Ранее СМИ писали, что чиновники Смольного не смогли подготовиться к запуску реформы, что привело к проблемам с вывозом твердых коммунальных отходов. Из-за халатной работы команды губернатора Александра Беглова к старту мусорной реформы в городе не было ни региональной программы, закрепляющей саму концепцию реформы, ни согласованного плана мероприятий с этапами и сроками перехода сферы ТКО к новому регоператору «НЭО».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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