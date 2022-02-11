Турция перебрасывает в Донбасс боевиков из Сирии и Ливии для участия в захвате городов

Турция перебрасывает в Донбасс протурецких джихадистов из Сирии и Ливии. Портал Avia.pro, сообщая об этом без ссылки на источник информации, считает, что именно с отправкой боевиков связаны участившиеся рейсы из Анкары в Киев.

Точное количество бойцов, которые доставлены на Украину, неизвестно. Эксперты предполагают, что речь о сотнях, если не о тысячах обученных военных, которые могут быть использованы для захвата населенных пунктов в Донбассе.

«Боевики из Ливии и Сирии активно привлекались для участия в боевых действиях на территории Карабаха и, вполне вероятно, на этот раз Турция решила предоставить помощь Киеву в виде отправки в Донбасс своих прокси», — сказано в публикации издания.

Подчеркивается, что ранее сведения о размещении в регионе джихадистов подтвердил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России.

По данным некоторых источников, на текущий момент в Донбассе могут находиться порядка 200 американских наемников, а также несколько сотен бойцов ЧВК из ближних европейских стран.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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