РИА «Новости»: В Вашингтоне планируют поджечь Донбасс в марте

Политическая элита в Вашингтоне продолжает переносить дату вторжения России на Украину. По мнению американских СМИ, виновата оттепель. Нападение переносят с октября прошлого года, а в последний раз переносили в декабре. И вот сейчас тоже вносятся коррективы в планы России по вторжению на территорию соседнего государства.

Как сообщает РИА «Новости», американцы и британцы не прочь устроить в марте кровавую провокацию в Донбассе.

Наряду с военной истерией в США бурно обсуждается вопрос о возможности повышения учетной ставки ФРС. Информация об этой ставке может обрушить мировые индексы. Однако это обсуждение не доходит до мировой общественности, так как пресса наводнена сообщениями об Украине и России и возможной войне.

Между тем американская экономика погрязла в триллионах долларов, напечатанных в пандемию коронавируса, что вызвало инфляцию, которая уже бьет рекорды. Если повысится ставка ФРС, то спекулятивные пузыри лопнут.

Заседание ФРС назначено на 16 марта. Если после повышения ставки обрушатся рынки, то США и другие страны Запада обвинят во всем Россию, которая «вторглась» на Украину.

В начале марта на Донбассе может произойти масштабная провокация и для этого все готово: в регион уже завезли химическое оружие, стянули войска и военную технику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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