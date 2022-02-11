YNJ назвало 12 шагов США по предотвращению вторжения РФ на Украину

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YNJ назвало 12 шагов США по предотвращению вторжения РФ на Украину
Политика
Фото из открытых источников

На страницах Yahoo News Japan японский политический эксперт Ёсихиса Комори рассказал, какие шаги необходимо предпринять США, чтобы предотвратить вторжение России на территорию Украины.

В докладе  «12 мер по предотвращению вторжения России на Украину» он утверждает, что риск вторжения России на территорию Украины сейчас очень высока, пишет ИноСМИ.

Комори уверен, что вооруженный конфликт России и Украины может положить начало третьей мировой войне, поэтому, по его словам, важно предпринять все возможные меры, чтобы предотвратить его.

По его мнению, для сдерживания конфликта необходимо направить в акваторию Черного моря корабли ВМФ США и усилить сотрудничество с Румынией и Болгарией, которые имеют выход в черноморские воды.

Также стоит заблокировать военную базу России на Дальнем Востоке, к чему необходимо привлечь Японию.

США важно нарастить влияние и на северных границах РФ, защитив Финляндию и Швецию.

Американские специалисты должны провести кибероперации в  «серой зоне», а именно на восточных границах Украины.

Эксперт заявил, что США и далее должны предоставлять военную помощь Украине и укрепить возможности ВСУ по сбору разведывательной информации. Для этого необходимо задействовать разведывательные дроны, которые эксперт предлагает передать Киеву. Предложил автор доклада поставить Украине американские ПВО.

В числе сдерживающих мер, отмечается в докладе, экономические санкции против России. Они должны распространяться на поставки древесины, производство меди, производство никеля, а также на финансовую и банковскую сферы.

Автор доклада заявил о необходимости разрушить нынешний государственный аппарат РФ.

Также, по его мнению, важно дать разъяснение мер военного усиления США. Европейцы же, отмечает эксперт, должны поддержать антироссийские санкции США.

В документе указано, что на Россию необходимо возложить ответственность за контроль над оружием.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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