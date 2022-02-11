Родственники актрисы Евгении Брик тоже умирали до 50 лет

Новость о смерти российской актрисы Евгении Брик стала настоящим ударом для ее поклонников. Как известно, актриса скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет. Многие россияне не хотят верить в то, что кинозвезды уже больше нет.

«Очень печальная новость. Невозможно осознать», «Такая необыкновенная была! Невозможно смириться с хрупкостью человека», – выражают соболезнование поклонники в Сети.

Они также отмечают, что Евгения была талантливой и красивой. Фанаты не могут смириться с тем, что актриса ушла в самом расцвете сил. Зрители вспоминают самые удачные и запомнившиеся роли актрисы. Брик стала известна миллионам зрителей благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил» и сериалах «Адаптация», «Оттепель», «Романовы».

По некоторым данным, причиной смерти Брик стало онкологическое заболевание. У Евгении остались муж Валерий Тодоровский, дочь Зоя, мать и сестра.

Однажды Евгения призналась, что ее отец начал болеть, когда ей было 16 лет. Этот недуг буквально перевернул жизнь семьи. Отец умер в возрасте 50 лет. Его смерть тяжело пережила бабушка Евгении, которая в свое время похоронила мужа. Ее супруг скончался тоже в возрасте 50 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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