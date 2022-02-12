Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии

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Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии
В Мире
Фото из открытых источников

Минувшей ночью неизвестные злоумышленники попытались устроить диверсию против российских военнослужащих, прибывших на учения в Республику Беларусь. Издание Avia.pro, сообщая об этом, рассказало о двух инцидентах. Данных о том, что они каким-то образом связаны между собой, на текущий момент нет.

Несколько часов назад близ Гомеля пострадали несколько автомобилей на дороге, по которой передвигаются колонны с российскими военными автомобилями и военнослужащими. Злоумышленниками там были разбросаны по дороге самодельные шипы. 

При этом немногим ранее случилось дорожно-транспортное происшествие с участием российской военной колонны под Солигорском. Предположительно, оно также связано с применением шипов на дороге неизвестными лицами, поскольку один из ехавших в составе колонны автомобилей неожиданно занесло и он съехал в кювет.

Кто стоит за этими мелкими провокациями, неизвестно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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