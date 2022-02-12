Бюджет Москвы профинансирует проект по обновлению Люберецких очистных сооружений

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Бюджет Москвы профинансирует проект по обновлению Люберецких очистных сооружений
Москва
Фото из открытых источников

Вся модернизация обойдется столичной казне в 7 300 000 000 рублей.

По сообщению пресс-службы Московского Правительства, Люберецкая станция очистки сточных вод – один из самых больших на территории Европы природоохранных комплексов. Она расположены в Некрасовке и в настоящий момент активно реконструируется. Работы по модернизации начались в прошлом году и продолжатся в текущем.

Перед инженерами стоит задача сделать очистку сточных вод более качественной, все процессы перевести в автоматический режим, сделать их более энергоэкономными, добиться безотходности производства, минимизировать выбросы веществ, имеющих неприятный запах.

Все работы распределены на пять этапов, выполнение которых продлится до 2024 года. В течение 2021 года были пройдены два из них. Третий этап продлиться с 2022 по 2024 годы и будет финансироваться частным инвестором, который готов вложить в это дело 8 400 000 000 рублей, в замен на возможность на протяжении четверти века пользоваться построенным цехом удаления азота и фосфора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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