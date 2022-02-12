СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свое присутствие в Черноморском регионе из-за действий России, которая наращивает военную мощь в Крыму и развертывает силы в Черном море. Известно, что Великобритания решила направить корабли и патрульные суда в этот регион. Кроме того, корабли ВМС США часто наносят визиты в акваторию Черного моря. Запад стремится нарастить свое военное присутствие в Черноморском регионе для укрепления позиций и сдерживания России, отметил военный эксперт Алексей Леонков

Однако для этого они должны пройти через проливы Босфор и Дарданеллы, но у Эрдогана есть претензии к западным союзникам, сказал эксперт. Даже если суда НАТО войдут в Черное море с враждебными намерениями, то продержатся они недолго, так как у России в этом регионе есть «Бастионы», которые запускают ракеты «Оникс», а в Южном округе дежурит 10 самолетов МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал», пишет СП . В Крыму есть береговой ракетный комплекс «Бал» с ракетами Х-35 и Х-35У, поражающими цели на дальности до 260 км, а также самоходки «Берег» с 130-мм орудиями, способными поражать надводные цели. Леонков считает, что это позволит уничтожить 6?7 эсминцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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