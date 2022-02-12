СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега

Image 16+
СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега
Политика
Фото из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свое присутствие в Черноморском регионе из-за действий России, которая наращивает военную мощь в Крыму и развертывает силы в Черном море. Известно, что Великобритания решила направить корабли и патрульные суда в этот регион. Кроме того, корабли ВМС США часто наносят визиты в акваторию Черного моря. Запад стремится нарастить свое военное присутствие в Черноморском регионе для укрепления позиций и сдерживания России, отметил военный эксперт Алексей Леонков 

Однако для этого они должны пройти через проливы Босфор и Дарданеллы, но у Эрдогана есть претензии к западным союзникам, сказал эксперт. Даже если суда НАТО войдут в Черное море с враждебными намерениями, то продержатся они недолго, так как у России в этом регионе есть «Бастионы», которые запускают ракеты «Оникс», а в Южном округе дежурит 10 самолетов МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал», пишет СП. В Крыму есть береговой ракетный комплекс «Бал» с ракетами Х-35 и Х-35У, поражающими цели на дальности до 260 км,  а также самоходки «Берег» с 130-мм орудиями, способными поражать надводные цели. Леонков считает, что это позволит уничтожить 6?7  эсминцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Baijiahao: отъезд президента Путина из Пекина вызван отправкой 82-й дивизии США к Украине

Вчера, 14:28

РИА «Новости»: В Вашингтоне планируют поджечь Донбасс в марте

Вчера, 12:23

YNJ назвало 12 шагов США по предотвращению вторжения РФ на Украину

Вчера, 11:53

Эксперт Фельгенгауэр: В ближайшие дни станет ясно, начнется ли война

10-02-2022, 20:33

Экс-президент Польши Валенса призвал в случае вторжения на Украину срочно напасть на Москву

9-02-2022, 16:03

Atlantico: дальнейшее расширение НАТО сделает войну между РФ и Западом неизбежностью

9-02-2022, 13:23

Кедми: США и другие страны Запада будут уничтожены в первые минуты войны с РФ

9-02-2022, 12:18

Баранец: Прибалтика может вооружить украинскую армию только кальсонами и памперсами

8-02-2022, 18:18

Британская Al-Quds рассказала, почему арабский мир встал на сторону Путина

8-02-2022, 17:23

Баранец: бойцы НАТО кальсоны надеть не успеют, когда российские ракеты в их казармы прилетят

7-02-2022, 21:33

Mysl Polska назвала союз Польши, Украины и Великобритании опасным

7-02-2022, 12:13

Генерал Ивашов: Эрдоган отдаст приказ атаковать Крым, если начнется война России с Украиной

7-02-2022, 10:58

360kuai: Россия за несколько часов может завершить войну с США

6-02-2022, 15:08

Forbes: полет 831-й бригады ВВС Украины станет тревожным сигналом для ВС РФ

5-02-2022, 00:18

CNN: загадка президента Путина про Украину привела США в ярость

4-02-2022, 13:28

Мэр Горловки Приходько рассказал о желании подогнать к Киеву батарею «Градов» и открыть огонь

4-02-2022, 13:28

Shukan Gendai рассказал, почему российский лидер Путин не боится президента США Байдена

4-02-2022, 10:33

Американцы считают целесообразным конфликт на Украине при коалиции союзников

2-02-2022, 14:43

Кедми: Если НАТО двинется из Восточной Европы, Украина падет в тот же день

1-02-2022, 18:53

Popular Mechanics: Украина может получить от РФ восемь предупреждающих знаков

28-01-2022, 12:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Ситуацию с многократно вакцинированным Жириновским профессор Воробьев назвал уроком для всех
  • 10-02-2022, 12:28

Ситуацию с многократно вакцинированным Жириновским профессор Воробьев назвал уроком для всех

Доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что ситуация с заболевшим коронавирусом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которого пришлось

Израильский профессор Джейкоб Гирис: 80% тяжелых больных коронавирусом вакцинированы как минимум трижды
  • 10-02-2022, 14:23

Израильский профессор Джейкоб Гирис: 80% тяжелых больных коронавирусом вакцинированы как минимум трижды

Директор отделения для больных коронавирусов больницы Ихилов в Израиле, профессор медицины Джейкоб Гирис в своем интервью Channel 13 News решился

РФ атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ
  • 10-02-2022, 15:23

РФ атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

Россия применила против ПВО Израиля сверхмощный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который официально на вооружении не состоит. Такой вывод

Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова
  • Вчера, 12:58

Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова

Сторонники задержанного в конце января петербургского предпринимателя Александра Коновалова собираются провести 23 февраля автопробег в его

Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля
  • 10-02-2022, 19:27

Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля

Основным документом стартовавшей в Петербурге мусорной реформы стала концепция по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области.

Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 
  • 10-02-2022, 21:43

Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 

Десятки новых концессионных соглашений и государственно-частные партнерства в Петербурге зачастую провальные, так как становятся долгостроями или

Новости партнеров
Новости партнеров
Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге
  • Вчера, 19:08

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел очередной вклад «снежной мафии» в коллапс системы городского здравоохранения. Еще один инцидент произошел на улице

Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории
  • 10-02-2022, 23:53

Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории

Авторы телеграм-канала «Бандитский Петербург» с иронией «посочувствовали» петербургскому губернатору Александру Беглову, которому практически в

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков
  • Вчера, 21:13

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков

Коммунальные службы Петербурга, далеко не всегда рационально используют снегоуборочную технику. Об этом в интервью СМИ заявил депутат МО Владимирский

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19
  • Сегодня, 19:38

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в статистике по новым случаям заражениям коронавирусом. Обострение ситуации обусловлено несколькими