Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины

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Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины
Политика
Фото из открытых источников

Недалеко от границы с Украиной на территории Белгородской области был замечен 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова.

Жители Белгородской области выложили в Сеть фото и видео, на которых запечатлена техника этого полка, пишет Авиа.про. Также они рассказали, что колонна техники направлялась к украинской границе.

В колонне, которая двигалась территорией Белгородской области, были бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «Урал-ВВ», а также другая военная техника. На технике была символика 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова. При этом официально не сообщалось, что подразделения этого полка переброшены к украинской границе.

«На машинах видна символика 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова, больше известного как полк Север (батальон Север). Полк входит в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии и дислоцируется в Грозном», - сообщил источник.

Также в Сети была информация о том, что аналогичная колонна военной техники была замечена в районе н.п. Валуйки. Но опознавательные знаки на транспортных средствах уже были скрыты.

Информацию о колонне техники вблизи села Валуйки, которое находится лишь в 10 км от украинской границы, разместил «Телеграмм»-канал «WarLife». В сообщении были указано, что в колонне двигалось 50 машин с запасами топлива и тентованные грузовики. По словам очевидца, это были силы Росгвардии.

Комментируя эту информацию, эксперты не исключают того, что силы 141-го специализированного моторизованного полка имени Ахмата Кадырова могут привлекать в том числе для обеспечения безопасности на территории самопровозглашенных республик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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