Российский фрегат нанес удар по американской подлодке

Американская подводная атомная лодка была подвержена атаке со стороны российских военных — указывается, что подлодка США намеренно вторглась в территориальные воды РФ, где, вероятнее всего, намеревалась устроить провокационный маневр. Об этом пишет «Avia.pro».

По данным военных обозревателей, нарушителем территориальных вод России стала американская АПЛ класса «Вирджиния» — вероятно, подлодка «Миссури». Известно, что экипаж корабля задействовал имитатор для раздвоения цели, пытаясь уйти от радаров российских военных. После того как патруль РФ обнаружил и идентифицировал нарушителя, экипажу американской субмарины был подан сигнал о немедленном прекращении движения и всплытии — однако АПЛ полностью проигнорировала требование российской стороны. В ответ российский боевой корабль (предположительно, «Маршал Шапошников»), задействовал противолодочный комплекс «Ответ», который предназначен для поражения подводных лодок потенциального противника. Запуск такого вооружения вынудил американскую субмарину обратиться в бегство, хотя серьезных повреждений подлодка не понесла.

В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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