Во Франции приняли судьбоносное решение по исламу, которое «погубит всех»

Image 16+
Во Франции приняли судьбоносное решение по исламу, которое «погубит всех»
В Мире
Французский лидер Эммануэль Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон решил сделать ислам более светской религией. В стране принято решение о его масштабном реформировании на уровне государства. РИА Новости в своем обзоре называет его судьбоносным, допуская, что оно «погубит всех».

Начали реформирование во Франции с того, что распустили главный орган, объединявший исламскую общину этой страны - Совет мусульман Франции (CFCM). Сформирован он был 19 лет назад, в 2003-м. В составе органа были девять крупнейших муфтиятов и десятки маленьких организаций. 

CFCM выполнял роль посредника между верующими и властями. Желание Макрона осовременить ислам и «модернизировать веру» рассорило между собой членов CFCM, а в конечном итоге привело к роспуску объединяющего органа.

Создание новой структуры - Мусульманского форума (FORIF), набирать участников которого будут представители власти, а не духовенства, поспособствовало еще большему разобщению.

Мусульмане крайне недовольны тем, что государство начало активно вмешиваться и, даже, пытается их «определить в отдельную категорию», что практически то же самое, что загнать в гетто.

Агентство считает, что Франция своей попыткой реформирования ступает на крайне опасный путь, так как создает благоприятные условия для экстремистской деятельности и это тогда, когда она ведет решительную борьбу с терроризмом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Во Франции приняли судьбоносное решение по исламу, которое «погубит всех»

Сегодня, 13:03

Российский фрегат нанес удар по американской подлодке

Вчера, 21:33

Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии

12-02-2022, 14:48

Турция перебрасывает в Донбасс боевиков из Сирии и Ливии для участия в захвате городов

11-02-2022, 11:13

РФ атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

10-02-2022, 15:23

Вошедший в российские воды британский эсминец непригоден для выполнения боевых задач

10-02-2022, 11:33

ВМФ РФ заблокировал военные корабли ВМС Украины в Черном и Азовском морях

10-02-2022, 09:58

Atlantico: дальнейшее расширение НАТО сделает войну между РФ и Западом неизбежностью

9-02-2022, 13:23

Российский МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» приблизился к границам НАТО

8-02-2022, 13:08

Над Донецком атакован неизвестный высотный беспилотник

6-02-2022, 11:58

Independent: Спецоперация США в Сирии может спровоцировать напряженность с Турцией

5-02-2022, 12:53

The Washington Post опубликовала карту вторжения России на Украину

5-02-2022, 11:38

Удар комплекса ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил 300 йеменских повстанцев за 8 секунд

5-02-2022, 10:48

В Финляндии раскрыли схему выдачи поддельных шенгенских виз в Санкт-Петербурге

1-02-2022, 18:23

Спутник-шпион НАТО вышел из строя после попыток отследить российские войска

1-02-2022, 17:23

Три боевых корабля ВМФ РФ с «Калибрами» на борту подошли к побережью Британии

1-02-2022, 15:13

США впервые перебросили к границам РФ редкий самолет WC-135 Constant Phoenix

1-02-2022, 10:58

«Kan 11»: комплексы РЭБ могут глушить территорию Израиля с российской базы в Сирии

1-02-2022, 10:53

Над Средиземным морем вторые сутки наблюдается подозрительная активность американской противолодочной авиации

31-01-2022, 14:08

Турция отказалась блокировать Босфор для военных кораблей России по требованию США

29-01-2022, 13:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии
  • 12-02-2022, 14:48

Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии

Минувшей ночью неизвестные злоумышленники попытались устроить диверсию против российских военнослужащих, прибывших на учения в Республику Беларусь.

Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины
  • Вчера, 09:13

Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины

Недалеко от границы с Украиной на территории Белгородской области был замечен 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова. Жители

Киев угрожает атаковать гражданские самолеты России у своих границ
  • 12-02-2022, 11:03

Киев угрожает атаковать гражданские самолеты России у своих границ

Киев пообещал задействовать развернутые на Донбассе комплексы «Бук-М1», С-125 и С-300 против российских гражданских самолетов, осуществляющих полеты

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19
  • 12-02-2022, 19:38

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в статистике по новым случаям заражениям коронавирусом. Обострение ситуации обусловлено несколькими

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге
  • 11-02-2022, 19:08

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел очередной вклад «снежной мафии» в коллапс системы городского здравоохранения. Еще один инцидент произошел на улице

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков
  • 11-02-2022, 21:13

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков

Коммунальные службы Петербурга, далеко не всегда рационально используют снегоуборочную технику. Об этом в интервью СМИ заявил депутат МО Владимирский

Новости партнеров
Новости партнеров
Смольный лишает художника студии ради друга Беглова
  • 12-02-2022, 13:08

Смольный лишает художника студии ради друга Беглова

Комитет по культуре Смольного выселяет художника Валерия Гриднева из студии, которую он использовал для работы более 20 лет. По правилам, за три

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах
  • Сегодня, 13:16

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах

На городской административный портал «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы горожан. Люди жалуются на неубранный снег, опасную гололедицу

СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега
  • 12-02-2022, 20:53

СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свое присутствие в Черноморском регионе из-за действий России, которая наращивает военную

Российский фрегат нанес удар по американской подлодке
  • Вчера, 21:33

Российский фрегат нанес удар по американской подлодке

Американская подводная атомная лодка была подвержена атаке со стороны российских военных — указывается, что подлодка США намеренно вторглась в