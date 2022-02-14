Во Франции приняли судьбоносное решение по исламу, которое «погубит всех»

Французский лидер Эммануэль Макрон решил сделать ислам более светской религией. В стране принято решение о его масштабном реформировании на уровне государства. РИА Новости в своем обзоре называет его судьбоносным, допуская, что оно «погубит всех».

Начали реформирование во Франции с того, что распустили главный орган, объединявший исламскую общину этой страны - Совет мусульман Франции (CFCM). Сформирован он был 19 лет назад, в 2003-м. В составе органа были девять крупнейших муфтиятов и десятки маленьких организаций.

CFCM выполнял роль посредника между верующими и властями. Желание Макрона осовременить ислам и «модернизировать веру» рассорило между собой членов CFCM, а в конечном итоге привело к роспуску объединяющего органа.

Создание новой структуры - Мусульманского форума (FORIF), набирать участников которого будут представители власти, а не духовенства, поспособствовало еще большему разобщению.

Мусульмане крайне недовольны тем, что государство начало активно вмешиваться и, даже, пытается их «определить в отдельную категорию», что практически то же самое, что загнать в гетто.

Агентство считает, что Франция своей попыткой реформирования ступает на крайне опасный путь, так как создает благоприятные условия для экстремистской деятельности и это тогда, когда она ведет решительную борьбу с терроризмом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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