Стрелков: Турция станет первой страной, которая ударит Россию в спину при операции на Украине

Турция станет первой страной, которая ударит Россию в спину в случае, если Москва надумает провести операцию по принуждению Украины к миру. Об этом в беседе с интернет-каналом «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны самопровоглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), сообщает Южный Федеральный.

Он допускает, что ситуация может складываться для России таким образом, что справиться с Украиной «по-быстрому» не получится. Есть вероятность, что операция затянется на недели. Нельзя исключать и локальные поражения. И вот тогда некоторые так называемые российские партнеры могут решиться на то, чтобы отправить свои войска на помощь Украине.

«Первый кандидат – Турция. Под сурдинку, убедившись, что начался кровавый тяни-толкай, в котором РФ не готова взять Украину на меч, Турция попытается провести операцию в Сирии и, не исключено, что даже пошлет какие-то войска на территорию Украины и задействует силы и средства», – пояснил Стрелков.

Ранее экс-глава минобороны самопровоглашенной ДНР дал совет Вооруженным силам России. По его мнению, если вооруженный конфликт России и Украины перестанет быть гипотетическим, Москве следует рассмотреть варианты атаки на харьковском или черниговском направлении, но не в Донбассе.

Киев там, уверяет Гиркин, выстроил мощную оборонительную систему и может сражаться с Москвой практически на равных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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