В Калифорнии напугали граждан войной, анонсировав пролет над Санта-Моникой и Малибу российского истребителя МиГ-29

Власти города в Калифорнии перепутали истребители ВВС США и ВКС РФ и напугали американцев войной. Произошло это после того, когда они анонсировали пролет над Малибу и Санта-Моникой российского носителя ядерного оружия.

Оконфузилась администрация Санта-Моники (штат Калифорния). В своем официальном аккаунте Twitter она разместила фотографию российского истребителя четвертого поколения МиГ-29.

А под изображением был анонс: «Незадолго до 15:30 пролетят над Санта-Моникой и Малибу в рамках подготовки к исполнению государственного гимна на Суперкубке на стадионе SoFi».

Интернет-пользователи сначала смутились и было подумали, что война США с Россией становится реальностью. Однако многие сразу же поняли, что администрация города допустила ошибку и вместо пролета истребителя ВВС США анонсировала появление «русского».

«Мммм. Это российский МиГ-29», «Если этот самолет пролетает над Санта-Моникой, я думаю, мы находимся в состоянии войны», — написали пользователи Twitter.

По факту анонсированный над Малибу полет МиГа не состоялся. Вместо него пролетели над городом P-51 Mustang, A-10 Thunderbolt, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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