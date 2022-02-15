Sohu: подлодка ВМС США могла оставить секретное оборудование в ходе бегства возле Курил

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Sohu: подлодка ВМС США могла оставить секретное оборудование в ходе бегства возле Курил
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Американская подводная лодка класса Virginia, которую обнаружили на минувшей неделе у берегов РФ, могла оставить для России «ценный приз». Об этом пишут аналитики Sohu, передает ПолитРоссия.

Субмарину ВМФ США выявили 12 февраля у острова Уруп, но она спешно покинула российские территориальные воды после того как были применены спецсредства.

«Флот России предпринял соответствующие меры, после чего американская лодка была вынуждена покинуть российские воды на максимальной скорости», — пишут эксперты.

Аналитики Sohu уверены, что американская субмарина выполняла у берегов РФ разведывательную миссию и могла оставить секретное оборудование. Так что эта проваленная миссия не только подорвала репутацию ВМС США, но и после нее у российских военных может появиться доступ к секретным американским технологиям. В частности, в руки российских военных может попасть гидроакустическое оборудование, которым пользуются американские военные.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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