Китайские обозреватели прокомментировали незаконное вторжение американской атомной подлодки в российские территориальные воды вблизи Курил. По мнению экспертов, США намеревались спровоцировать российских военных и «прощупать» уровень обороны РФ, для чего и организовали вторжение.

Новостные порталы КНР обратили внимание на вторжение американской субмарины класса «Вирджиния» в российские территориальные воды. Эксперты указали, что целью незаконного пересечения водной границы была разведывательная деятельность США и попытка спровоцировать российских военных, однако действия РФ вынудили субмарину спешно изменить курс и вернуться на базу.

Известно, что российские военные применили специальные средства, после того как экипаж атомной подлодки проигнорировал требование о немедленном всплытии и субмарине пришлось покинуть запретную территорию. Китайские специалисты отметили, что данный инцидент является грубейшим нарушением со стороны США, и если бы такая ситуация случилась в ходе вооруженного противостояния, то российские военные моментально уничтожили бы противника, не давая предварительных сигналов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей